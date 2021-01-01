ŞOK 1 Ocak 2021 kataloğu! Yeni yıla özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 1 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor. Peki ŞOK çok ucuz çok uygun kategorisinde hangi ürünler var? 1-5 Ocak tarihleri arasında geçerli olan birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri güncel katalogta bulabilirsiniz. Satışa sunulan ürünleri markete gitmeden önce inceleyerek alacaklarının listesini yapmak isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilir.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 OCAK 2021
baharatlıkta fırsatlar
küçük ev aletleri
su arıtma cihazı
buzdolabı sebze matı
havlu çeşitleri
asılabilir düzenleyici
erzak kabı
kapalı mikser
sofra bezi
yudum ayçiçek yağı
borcam çeşitleri
erzak kabı
çay takımı
battaniye
havlular
şarjlı su pombası