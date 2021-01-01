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    • Ekonomi
    • 01.01.2021 15:42
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    • 01.01.2021 15:42
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    ! Yeni yıla özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!

    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Yeni yılın ilk gününde hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın, birbirinde güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Markete gitmeden önce alacaklarını belirleyerek liste yapmak isteyen vatandaşlar kataloğu merakla araştırıyor. Peki ŞOK 1 Ocak 2021 kataloğunda neler var? Marketler hafta için 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK 1 Ocak 2021 kataloğu! Yeni yıla özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 1 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor. Peki ŞOK çok ucuz çok uygun kategorisinde hangi ürünler var? 1-5 Ocak tarihleri arasında geçerli olan birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri güncel katalogta bulabilirsiniz. Satışa sunulan ürünleri markete gitmeden önce inceleyerek alacaklarının listesini yapmak isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilir.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 OCAK 2021

    baharatlıkta fırsatlar

    küçük ev aletleri

    su arıtma cihazı

    buzdolabı sebze matı

    havlu çeşitleri

    asılabilir düzenleyici

    erzak kabı

    kapalı mikser

    sofra bezi

    yudum ayçiçek yağı

    borcam çeşitleri

    erzak kabı

    çay takımı

    battaniye

    havlular

    şarjlı su pombası
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    Haberler Ekonomi ŞOK 1 Ocak 2021 kataloğu! Yeni yıla özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!