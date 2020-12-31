Milli piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE - Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi için soluklar tutuldu. 31 Aralık 2020 saat 23:00'te başlayacak olan çekilişin neticeleri, milyonlarca vatandaş tarafından alakayla takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve bütün biletlerini alıp çekiliş neticelerinin açıklanacağı saati beklemeye koyulan vatandaşlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini bilmek istiyor. Amorti sayılarının yanı sıra 100 bin, 1 milyon, 8 milyon ve büyük ikramiye olan 100 milyon çıkan sayılar yoğun olarak inceleniyor. Neticeleri canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. 23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Peki Milli piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi nasıl takip edilir, çekiliş hangi kanalda yayınlanıyor? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
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MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Millİ Piyango sonuçları belli olmaya başladı. Tam tamına 100 milyon liralık büyük ikramiyenin belli olmasına ise çok az bir zaman kaldı. Satışa çıkarılan Milli Piyango biletlerinden temin edip çekilişin yapılacağı gün ve saati beklemeye koyulan vatandaşlar, takvim.com.tr'den taki edebilirler.
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Milli Piyango sonuçlarını en doğru ve güncel şekilde Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Sonuçlar güncel olarak burada olacak.
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Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 100 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 23.00 ile 20.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Piyango 31 Aralık 2020 yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor. 100 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 23.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek. Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi ise Kanal D'den naklen izlenebilecek.
Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.
MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri hem cnnturk.com üzerinden hem de "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:
Milli Piyango tam bilet 100 TL,
Milli Piyango yarım bilet 50 TL,
Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL
YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.
Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.
Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.
Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;
Geçtiğimiz yılbaşı 80 milyon liralık büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete isabet etmişti. 80 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490 1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490 1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090 1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420 1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480 1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496
1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790 1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 13884901398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490 1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490 7358490 8358490 9358490