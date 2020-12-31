

YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR? | MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR ALINABİLECEK?

Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. 31 Aralık saat 14:00'a kadar bilet alma işlemi devam edecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET NASIL ALINIR?

31 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunuseverler Milli Piyango biletlerini, gezici ya da sabit bayilerden veya Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak satın alabilecekler. Biletler Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da alınabilmektedir.

Milli Piyango bilet alma ekranı linki için tıklayınız