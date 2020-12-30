Parası olmayanlar dikkat! Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

UYAP NE İŞE YARAR?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) en büyük teknoloji nimetlerinden biridir. UYAP sayesinde Adalet Bakanlığı'nın 81 ildeki teşkilatların, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşların hem adli hem de idari tüm yargı organlarının donanım ve yazılımsal olarak birbirine bağlanmasına olanak sağlanır.

Türkiye'deki tüm yargı sistemin işletimde olan UYAP aynı zamanda tüm yargı birimlerinin faaliyet alanlarını elektronik alana taşımasına imkân sağlar.

Bu bağlamda vatandaşlar, UYAP ile uyum sağlayan,

Adli Sicil Sistemi'nden sabıka kayıtlarını,