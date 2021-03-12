Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Parası olmayanlar dikkat! Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İhale ile satılan UYAP satılık araçlar listesi yayımlandı. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? değil mi? İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir.