Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...
Öncelikle icralık araçları bir devlet müessesesinden alacağınız için son derece emin bir alışveriş usulü olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık araba satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve vasıta alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle fiyatını ödeyebileceğini belirtelim. Peki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen UYAP nedir, ne fayda sağlar?
Parası olmayanlar dikkat! Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İhale ile satılan UYAP satılık araçlar listesi yayımlandı. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? değil mi? İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir.
İcralık Araba Almak Mantıklı Mı?
Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.