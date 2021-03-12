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Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Öncelikle icralık araçları bir devlet müessesesinden alacağınız için son derece emin bir alışveriş usulü olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık araba satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve vasıta alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle fiyatını ödeyebileceğini belirtelim. Peki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen UYAP nedir, ne fayda sağlar?

12.03.2021 09:04 - Son Güncelleme: 12.03.2021 09:04
Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Parası olmayanlar dikkat! Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İhale ile satılan UYAP satılık araçlar listesi yayımlandı. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? değil mi? İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir.

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Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR

Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL

Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL

Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL

Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL

Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL

Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL

Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL

Bu otomobiller sudan ucuz! Yarı fiyatına satılıyor! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

İcralık Araba Almak Mantıklı Mı?

Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.