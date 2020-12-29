Son gün uyarısı! Almayan pişman! Fiyatı 114.900 TL 0% faiz! Sıfır binek araba maliyetlerine mukayeseyle daha uygun maliyete satışa sunulan hafif ticari vasıta modelleri son günlerin en fazla seçilen araba modelleri arasında yerini aldı. Patlama yapan binek araba maliyetlerine mukayeseyle ülkemizde maliyet avantajı ile birlikte geniş aileler tarafından seçilmeye başlayan hafif ticari vasıta satışları işletmelerin sene sonu kampanyaları ile birlikte daha da cazip bir pozisyona geldi. Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse Fiat'ın 114 bin TL'ye satışa sunduğu 2020 model Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP Türkiye'nin en ucu vasıta modeli olma unvanını elinde taşıyor. Buna ek olarak işletme, Fiorino Combi ücretini ödemek isteyenlere 60.000 TL 12 ay 0% faiz fırsatı var. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...