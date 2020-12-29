Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.12.2020 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 09:43
    ABONE OL

    lere müjdeli haber geldi! Emekli aylıkları erken ödenecek

    Son dakika haberine göre Aile Çalışma ve , "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek." dedi.

    Emeklilere müjdeli haber geldi! Emekli aylıkları erken ödenecek

    Aile, Çalışma ve , 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.



    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız." dedi.



    Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Emeklilere müjdeli haber geldi! Emekli aylıkları erken ödenecek