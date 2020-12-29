KENDİMİZİ SİYASETTEN UZAKLAŞTIRIYORUZ

İç politikadaki tartışmaların iki ülkenin ilişkilerini zedeleme riski var mı?

Türkiye'yi ve insanlarını seviyoruz ve tüm Türk siyasi partilerine ve bunların ifade özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Ama Türkiye'nin iç siyasetine karışmaktan kendimizi uzaklaştırıyoruz. Bizi bunun içine dahil etmeyi veya bizleri partizan amaçlar ve anlık kazançlar için kullanmayı reddediyoruz. Türk halkının her kesiminin farkındalığına ve gerçekleri algılama kabiliyet ve yeteneğine güveniyoruz. Ben herkesi düşünmeye ve sormaya davet ediyorum, bir gün bile Türklere sevgi, destek ve kardeşlikten başka bir şey göstermemesine rağmen bu şiddetli saldırı neden başkalarını değil de Katar Devleti'ne yönelmektedir? Bu saldırının hizmet ettiği amaçlar nelerdir? Maruz kaldığımız baskılara rağmen Türkiye'yi haklı ve doğru pozisyonlarında destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz.

HAYAL VE FANTEZİ AŞAMASINA GELDİ

Türkiye ile Katar arasındaki anlaşmaların şeffaf olmadığı öne sürülüyor. Özellikle de ana muhalefet tarafından. CHP'yle bir temasınız oldu mu?



Muhalefet dahil Türkiye'nin bütün partilerine saygı duyuyorum. Ancak Katar Devleti'ni etkileyen görüşlere kesinlikle katılmıyorum. Konunun siyasallaştırılmasına, kullanılmasına ve kimileri tarafından iç politikaya alet edilmesine hayret ediyorum. Bu suçlamaların bir kısmı ileri mübalağalı ve abartılı bir aşamaya gelmiştir. Hatta hayal ve fanteziler aşamasına kadar gelmiştir. Bizim herhangi gizli bir gündemimiz yoktur.