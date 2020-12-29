Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu. Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.

Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.