Asgari ücret günlük net tutarı 2021 ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan son toplantının ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için net asgari ücret tutarını açıkladı. Bunun üzerine Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021 soruları merak konusu oldu. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2021?
Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 21,56 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.
Heyecanla beklenen asgari ücret 2021 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET TUTARI 2020 - 2021
Tebliğe göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?
Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI
Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine
2005 yılında asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılında asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılında asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılında asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılında asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılında asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılında asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılında asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 yılında asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılında asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılında asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılında asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılında asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılında asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılında asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılında asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 yılında asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 yılında asgari ücret
Net: 3 bin 577,50 TL
Brüt: 2 bin 825,90 TL
AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
AGİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.
2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).