Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücret için açıklama yaptı. 1 Ocak 2021 'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş , net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Türk İş, zam kararının oy çokluğu ile hükümet ve işveren sendikası tarafından alındığını , sendika olarak bu rakamı kabul etmediklerini söyledi. Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır.
O İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRET
"Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3013 lira 72 kuruş olacaktır. "
75 LİRA DESTEK
Hükümetin asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek.
TÜRK İŞ: KATILMIYORUZ
Türk İş, zam kararının oy çokluğu ile hükümet ve işveren sendikası tarafından alındığını , sendika olarak bu rakamı kabul etmediklerini söyledi.
ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MİKTARI NEDİR?
Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.
Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?
Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.
GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.
2020'DE NE OLDU?
Benzer bir hesaplamayı geçen yıl da yapmıştık. Geçtiğimiz yıl YEP enflasyon hedefi yüzde 11 civarındaydı. 2019 yılı sonunda enflasyon ise buna uyumlu biçimde yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Biz bu beklentiye uygun olarak artışın daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 3 puan üstünde yani yüzde 15 civarında olabileceğini ve asgari ücretin 2.300 ile 2400 lira arasında gerçekleşeceğini tahmin etmiştik. Tahminlerimize uygun olarak yüzde 15,03 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 2.324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:
Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)
2010 599,12 760,50 9,7 6,53
2011 658,95 837,00 9,96 6,40
2012 739,79 940,50 12,20 10,45
2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16
2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40
2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17
2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81
2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53
2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92
2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30
2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84
2021 2.708,27(T) 3.428,59 (T) 16,50 (T) 14,18 (T)
T: Tahmini
2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLACAK?
Bekar 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 308,57 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 347,14 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL - 295,71 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL - 334,28 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL - 411,43 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 T
YENİ AGİ 2021 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak olan zam ile birlikte AGİ tutarları da değişmiş olacak. Henüz 2021 asgari ücret zammı belli olmadı. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.