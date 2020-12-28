Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücret için açıklama yaptı. 1 Ocak 2021 'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş , net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Türk İş, zam kararının oy çokluğu ile hükümet ve işveren sendikası tarafından alındığını , sendika olarak bu rakamı kabul etmediklerini söyledi. Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır.