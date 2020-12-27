Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar, personel alımlarına başvuru yapabilecek.
4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta) alımı başvuru şartları!
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021
KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020
Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukatlık Giriş Sınavı 30.12.2020
İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı 05.01.2021
Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021
BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyelerin kadrolu memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşullara haiz olması gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak