GÜBRETAŞ hisse fiyatı ne kadar? GÜBRETAŞ kimin?

1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kuran şirket ikinci fabrikasını 1961'de İzmit Yarımca'da açtı ve bu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 100 bin tona ulaştı. 1968'de ise NSP'ye göre daha yüksek olan TSP gübresinin üretimine başladı.

69 yıldır ürün, hizmet ve yatırımlarıyla katma değer üreterek büyüyen GÜBRETAŞ, 2008'deki Razi Petrokimya girişimiyle "Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı"nı gerçekleştirerek tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.