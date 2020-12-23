GÜBRETAŞ hisse fiyatı ne kadar? GÜBRETAŞ kimin? Söğüt'te bulunan altın sahasında toplam 6 milyar dolarlık altın kaynağı tespit edildiği açıklandı. Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
GÜBRETAŞ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Rezerv haberi GUBRF hisselerine de olumlu yansıdı. Firmanın hisseleri yüzde 10'a yakın artışla 51 liranın üzerini gördü.
GÜBRETAŞ KİMİN?
Şirketin yüzde 25'i borsada işlem görüyor geriye kalan yüzde 75'lik hissesi ise Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Fahrettin Poyraz.
GÜBRETAŞ 6 Kasım 1952 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tarım alanındaki verimliliği artırmak adına kuruldu. Açılımı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi olan GÜBRETAŞ 1953 yılında faaliyetlerine başladı.
Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip olan şirket aynı zamanda Borsa'da işlem gören ilk 15 şirketten biri olmuştu.
1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kuran şirket ikinci fabrikasını 1961'de İzmit Yarımca'da açtı ve bu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 100 bin tona ulaştı. 1968'de ise NSP'ye göre daha yüksek olan TSP gübresinin üretimine başladı.
69 yıldır ürün, hizmet ve yatırımlarıyla katma değer üreterek büyüyen GÜBRETAŞ, 2008'deki Razi Petrokimya girişimiyle "Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı"nı gerçekleştirerek tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.