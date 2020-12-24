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    • Ekonomi
    • 24.12.2020 14:30
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    • 24.12.2020 14:51
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    ’te dev ! Milyar dolarlık keşif bin kişiye sağlayacak

    Doğalgazın ardından geçtiğimiz günlerde açıklanan tam 3,5 milyon onsluk müjdesini vatandaşlar sevinçle karşıladı. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değeri olan altın rezervi için bölgede çalışmalar hızlanırken bununla birlikte bölgede bin kişiye iş ı sağlanacağı belirtildi.

    İHA

    Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber de önceki gün Söğüt'ten gelmişti.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

    3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olması vatandaşlar arasında sevinçle karşıladı.

    BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK
    Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Bununla birlikte maden sahasında bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı öğrenilirken, bu durum Bilecik ve Söğüt halkı tarafından sevinçle karşılandı.

    Bazı vatandaşlar "Altını görmeden sevinmeyelim" gibi yorumlar yaparken, kimi vatandaşlarda "Devletimize hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.
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    Haberler Ekonomi Bilecik’te dev altın rezervi! Milyar dolarlık keşif bin kişiye istihdam sağlayacak