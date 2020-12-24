BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Bununla birlikte maden sahasında bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı öğrenilirken, bu durum Bilecik ve Söğüt halkı tarafından sevinçle karşılandı.