Çalışan, çalışmayan, ev hanımı, asker, gurbetçi herkesi kapsıyor! Hemen bunu yapın! Bu fırsatı sakın tepmeyin!

Erteledikçe fatura kabarıyor



Kadınlar, normalde sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki doğumlarda boşta geçen sürelerini borçlanabiliyor. Ancak, öğrenciliği sırasında çıraklık ve staj sigortası yaptırmış kadınlar işe girmeden önce doğan çocukları için de doğum borçlanması yapabiliyor. Bu şekilde borçlanan kadınlar, emeklilik yaşını da öne çekebiliyor. Kadınlar, 3 çocuğa kadar, her bir çocuk için 2 yıl (720 gün) süreyle borçlanabiliyor.

3 kez doğum yapan kadınların toplam borçlanma hakkı 6 yıla (2.160 gün) çıkıyor. Bugün 1 doğum için en düşük borçlanma tutarı 22 bin 602 lira. 2021'de borçlanma tutarının 3-4 bin lira daha fazla olması muhtemel. 3 çocuk için borçlanmak isteyen ise 1 Ocak itibarıyla 10 bin lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Borçlanmayı erteledikçe her yıl artış olacak ve cepten daha fazla para çıkacak. İmkanı olan zaman kaybetmesin.