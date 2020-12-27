Çok sayıda banka müjdeyi verdi! 48 ay vade 12 ay geri ödeme olmadan kredi müjdesi! Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlendi. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. TBB açıklamasında, Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar da şöyle sıralandı: Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağı bildirilmektedir.
Yazının devamında; Yazı Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağı, kredilerin 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacağı ve faiz oranının, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendiği belirtilmektedir.
Yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 32 milyon TL ve kredi üst limitinin 40 milyon TL olacağı, kredi ve kefalet Iimitlerinin ciro aralıklarına göre belirleneceği ifade edilmekte olup, uygulama esaslarına ilişkin detayların Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer aldığı bildirilmektedir.
Turizm Destek Paketini kullandıracak bankaların "Akbank. Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası" olarak belirlendiği belirtilmektedir.
Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarının aşağıdaki tabloda yer alan ciro aralıklarına göre uygulanacağı da ifade edilmektedir.
Türkiye Bankalar Birliği Kuruluş Tarihi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1958 yılında kurulmuştur.
Türkiye Bankalar Birliği Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü
Bankacılık Kanunu'nun 79 uncu maddesi hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin yönetim merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği Kuruluş Amacı
Serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.
Banka kredisi nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?
Banka kredisi almak için bir banka şubesine başvurmalısınız. Başvuru İnternet üzerinden, hatta bazı kampanyalarda cep telefonu mesajlarıyla da yapılabilir. Ancak İnternet üzerinden yapılan başvurularda veya mesajla yapılan başvurularda hesap net olmayabilir. Bu sebeple en sağlamı doğrudan bir şube ile görüşmektir.
Kredi Başvurusu
Başvurularınızı ücretsiz yapabilmek için ise siz de kredi başvurusu bağlantısından yararlanabilirsiniz. Kredilerin banka tarafından olumlu ya da olumsuz bir biçimde sonuçlanması talep eden tüketicinin KKB tarafından verilmiş olan notu ile direkt olarak ilgilidir. Notu etkileyen faktörler içerisinde ise kredi kartı ödemelerinden fatura ödemelerine kadar pek çok kriter dikkate alınmaktadır. Bu güne kadar uzmanlar kredi danışmanlık hizmetlerine binlerce başvuru gelmiştir.