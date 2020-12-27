Banka faiz oranları tavan yaptı! 28 Aralık bankalarda son dakika kredi depremi: Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli ev kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından olması gereken ev kredisi veren bankalar incelenmeye başlandı. Yapılan güncellemenin ardından kredi sürüklemek isteyen, acil nakit paraya lüzumum var diyen, araba ve ev satın almak isteyen şahıslar tarafından yakından takip edilen güncel lüzum, araç ve ev kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? Ev kredisi sayesinde çok fazla birey ev sahibi olmuştur. İşte Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Garanti ve pek çok sayıda bankanın kredi faiz oranları...
27 ARALIK 2020 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 27 Aralık 2020 Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...
27 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
27 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.52 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.48
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
27 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
27 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 2.0
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.41
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09
27 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
27 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
VATANDAŞ HESAPLI KONUTU SEÇİYOR
Bu yılın ilk 6 ayı boyunca en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Konya takip etti. 95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da 68 bin 231 konut el değiştirirken, bu satışların büyük çoğunluğunu 2+1, 3+1 dairelerle fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkuller oluşturdu. Bu fiyat aralığında geniş seçenekler sunan Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgeleri yoğun ilgi gördü.
KREDİYLE ALINDI
Özellikle yazın başında gayrimenkul piyasasına can suyu gibi gelen faiz oranlarının düşüşünün de yerli alıcıyı tetiklediğini belirten ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde Türk gayrimenkul alıcılarının ağırlıklı olarak 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkulleri tercih ettiğini söyledi. 1 milyon lira ve üzerindeki fiyatlı gayrimenkullerin ise bu yıl ne yazık ki elde kaldığına işaret eden İdikut, şöyle konuştu: "Bu dönemde gerçekleşen satışların yüzde 50'den fazlası ipotekli satışlar oldu. Alıcılar gayrimenkul satış bedelinin yüzde 40 ila 60'ı arasında kredi kullanımını tercih etti.
Örnek olarak 800 bin liralık bir gayrimenkulde, alıcı 400 bin lira nakit verip 400 bin lira kredi kullanmak istediğinde bu tutarda bir kredinin 120 ayda aylık ödemesi güncel faiz oranı ile 5.711 lira civarında oluyor. Bu kredinin ödenebilmesi için de aylık hane gelirinin en az 10 bin lira ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkullerde hem peşinat hem de aylık taksit ödeme güçlüğü yaşanıyor."
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler.
Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.