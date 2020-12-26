DİTAP ile atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak! Kiraya veren ile kiralamak isteyen dijital ortamda buluşuyor





Herkes Bilgilerimi Görebilsin mi?(Adres, Telefon, Kimden bilgileri): Yayınlanan ilanda yer alan Adres, Telefon bilgilerinin DİTAP üyeleri tarafından veya herkes tarafından görüntüleneceği belirlenir.

Parsel No: Seçilen arazinin parsel numarası otomatik olarak gösterilecektir.

Parsel Türü: Seçilen arazinin parsel türü otomatik olarak gösterilecektir.

Kullanılan Alan: Seçilen araziye ait kullanılabilecek alan bilgisi otomatik olarak gösterilecektir.

Kiralama Süresi Başlangıç Tarihi: Arazinin kiralama süresinin başlangıç tarihi seçilir.

Kiralama Süresi Bitiş Tarihi: Arazinin kiralama süresinin bitiş tarihi seçilir.

Üretim Yöntemi: Arazide yapılması istenen üretim yöntemi bilgisi seçilir. Sera Uygulaması: Arazide sera uygulamasının yapılıp yapılamayacağı bilgisi seçilir.

Tarım Arazisi Özelliği: Arazinin sulu olup olmadığı bilgisi seçilir.

Ekilen Ürünler: Arazide ekilebilecek ürünler seçilir.

Sulama Sistemi: Arazide sulama sisteminin olup olmadığı bilgisi seçilir.

Sistem Türü: Arazide sulama sistemi var ise sistemin türü seçilir.

Açıklama: Kiralanacak arazi ile ilgili genel bilgiler yazılır.

Arazi Geçmişi: Kiralanacak arazinin geçmişi ile ilgili bilgiler yazılır. Tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Kiralık Arazi Ekle butonu ile işlem tamamlanmaktadır. Yayınlanmak istenen ilan Sistem Sorumluları tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra Arazi Kiralama modülünde yayınlanacaktır.