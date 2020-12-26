SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye yargıdan iyi haber: Emekliler de sendika kurabilir





Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen bir grup emekli, sosyal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve hukuksal durumların korunması, geliştirilmesi ve emekliler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için merkezi Ankara'da olan Tüm Emekliler Sendikası'nı kurdu.