4 ilde 532 bin 512 dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, modern sulama ile tarımda verim artışı ve üretim deseni çeşitlenmesi sağlandığını ifade etti.

Bu sayede çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış olduğunu vurgulayan Yıldız, bunun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini kaydetti.