Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları! Aşı haberleri sonrası gerilemeye başladı! Altının 2021 rotası…

Son zamanlarda yükseliş rekorunu kıran gram altın 440 liralara kadar indi. Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, "Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şuanda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yüksele de bilir. Çünkü 550 TL'ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı" dedi.