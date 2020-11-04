



"ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 35 MİLYON LİRA KATKI SAĞLADI"

Bu kapsamda Kırıkkale'de 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Kırıkkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 43 bin 10 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kırıkkale il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 43 bin 10 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon Türk Lirası katkı sağladı" dedi.



"ÇİFTÇİMİZİN GELİRİNİ, ÜRETİM KONFORUNU YÜKSELTİYORUZ"

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" ifadesini kullandı.