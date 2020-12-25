Altın bugün ne kadar oldu? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.
Altın fiyatları, 25 Aralık itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın almak isteyenler fiyatları öğrenmek istiyorlar. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, 'Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL'nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı.' dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,33 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 741,70 liradan alınıyor, 750,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.483,40 liradan alınıyor, 1.499,30 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.962,30 liradan alınıyor, 2.989,40 liradan satılıyor.