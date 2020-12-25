Altın bugün ne kadar oldu? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor.