Son dakika haberi: Dolar kaç TL? Euro ve sterlin kuru bugün ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın aralık ayı son faiz kararı 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı. PPK toplantısından çıkan karar ile 2020 yılının son politika faizi de böylece belirlenmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti.