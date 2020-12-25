Koronavirüs pandemisine rağmen yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Altıntaş Holding, bünyesindeki Burger King şubelerine bir yenisini daha ekledi. Firmanın 6'ncı Burger King şubesi, Ankara'nın gözde lokasyonlarından Tunalı Hilmi Caddesi'nde hizmete girdi.



AÇILIŞ GÜNÜNDE ÖZEL KONUKLAR

Bir süredir kapalı olan Burger King şubesinin işletmeciliğini alarak restoranı yeni yüzüyle yeniden hizmete sokan Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş, açılışı 23 Aralık Çarşamba günü yaptı. Girişimci işadamı, açılış davetinde Ankara iş dünyasından isimleri ağırladı.



GENÇLERE İŞ İMKANI

Umut Önder Altıntaş, Altıntaş Holding bünyesine dahil olan şube ile istihdama da katkıda bulunduklarına dikkat çekerek çok sayıda gence iş imkanı sunduklarını belirtti. Başarılı işadamı, pandemi sürecinde "gel al" ve "paket servis" hizmetlerini sunacak olan Burger King restoranının, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından misafirlerini özenle hazırlanmış dekorasyonu ve güler yüzlü ekibiyle ağırlamaya devam edeceğini söyledi.