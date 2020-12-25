Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomideki daralmaya rağmen inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandığına işaret eden Varank, "Şirketler yetkinliklerini artırmak için bu alanlara önemli yatırımlar yaptı. İşletmelerin birçoğu hizmet ve üretim süreçlerinde, yönetim yapılarında dijitalleşmeyi ve daha inovatif yaklaşımları benimsemiş durumda. Salgın sonrası dönemde de bu eğilimin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZORLAYICI AMA ULAŞILABİLİR HEDEFLER BELİRLEDİK"

Varank, yenilikçiliğin küresel rekabette artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: