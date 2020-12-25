İŞTE VERİLECEK DESTEKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin TL,

hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL,

sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticiye 153 milyon 30 bin TL,

ÇATAK desteği kapsamında 9 bin 92 üreticiye 42 milyon 814 bin TL,