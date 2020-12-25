25 Aralık çiftçiye hububat-baklagil-dane mısır ve süt desteği hesaplara yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlık tarafından verilecek olan 889 milyon 114 bin TL destek ödemelerinin bugün saat 17.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ödemeler, kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'dan sonra verilecek.
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: 889 milyon 114 bin TL ödeme saat 17.00'de hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üreticilere destek ödemesi müjdesi geldi. Bakan Pekdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak." dedi. Buna göre söz konusu ödemeler bugün saat 17.00'den sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre üreticilere ödenmeye başlanacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler, kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'dan sonra verilecek.
İŞTE VERİLECEK DESTEKLER
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin TL,
hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticiye 208 milyon 750 bin TL,
sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticiye 153 milyon 30 bin TL,
ÇATAK desteği kapsamında 9 bin 92 üreticiye 42 milyon 814 bin TL,
hastalıktan ari işletme desteklemeleri kapsamında 870 yetiştiriciye 111 milyon 462 bin TL,
küpe uygulama, atık-aşı desteklemeleri kapsamında 370 yetiştiriciye 3 milyon 34 bin TL,
hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında bin 466 yetiştiriciye 57 milyon 976 bin TL,
hayvan gen kaynaklarını koruma desteklemeleri kapsamında 3 bin 73 yetiştiriciye 35 milyon 381 bin TL,
kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545 bin TL,
tarımsal yayım danışmanlık desteği kapsamında 585 danışmana 23 milyon 628 bin TL,
biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 4 bin 953 üreticiye 10 milyon 99 bin TL,
AR-GE desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin TL,
sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri kapsamında bin 995 üreticiye 10 milyon 792 bin TL,
sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9 milyon 34 bin TL,
süt desteklemeleri kapsamında 3 bin 684 yetiştiriciye 5 milyon 231 bin TL,
işlenmiş su ürünleri desteklemeleri kapsamında 5 yetiştiriciye 431 bin TL ödeme yapılacak.
Bakan Pakdemirli, yapılacak olan ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Tarım ve hayvancılık destek başvuruları e-çiftçi üzerinden yapılacak
Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması için başvurular https://eciftci.tarbil.gov.tr/ adresi üzerinden alınacaktır.
E-çiftçi sistemi üzerinden yapılacak tarımsal destek başvuruları:
İyi Tarım Uygulamaları Desteği Başvurusu
Mazot Gübre Desteği Başvurusu
Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Başvurusu
Yem Bitkileri Desteği Başvurusu
Yu İçi Seikalı Tohumluk Kullanım Desteği Başvurusu
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi Kurulması İzin Başvurusu
TÜKAS (Tarımsal Üretim Sistemi) Başvurusu
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Sınavı Başvurusu
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Yardım Başvurusu
Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Başvurusu
Arılı Kovan Desteği Başvurusu
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) Desteği Başvurusu
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ve Ortaklarının Muaccel Borçlarının Yapılandırılması gibi başvurular yapılabilecek.
E-çiftçi üzerinden hayvancılık başvuruları ise;
Büyükbaş Hayvan Doğum Bildirimi
Büyükbaş Hayvan Ölüm Bildirimi
Büyükbaş Hayvan Hastalık Bildirimi
Büyükbaş Hayvan Düşen Küpe Bildirimi
Büyükbaş Hayvan Satış Bildirimi
Küçükbaş Hayvan Doğum Bildirimi
Küçükbaş Hayvan Ölüm Bildirimi
Küçükbaş Hayvan Hastalık Bildirimi
Küçükbaş Hayvan Düşen Küpe Bildirimi
Küçükbaş Hayvan Satış Bildirimi
Sportif Amaçlı Amatör Balıkçılık Belgesi (Gerçek Kişi)
Sportif Amaçlı Amatör Balıkçılık Belgesi (Tüzel Kişi)
İşletme Tescil Belgesi
Besilik Sığır İşletmesi Kapasite Raporu
Hayvansal Ürün İthalatı İçin Kontrol Belgesi
Türkvet Kayıt Sistemi Kullanıcı Yetkisi
Besilik Sığır İthalatı Gerçekleştirecek Olan Kişiler İçin Sığır İthalatı Kontrol Belgesi
Damızlık Hayvanların Üremesinde Kullanılan Sperma, Ovum ve Embriyo Üreme Ürünlerinin İthalat İzni
Damızlık Yumurta ve Civciv ile Kuluçkalık Yumurta İthalat Kontrol Belgesi
Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu
Hayvancılık Bildirim Geçmişi
Anaç Manda ve Malak Desteği İcmal Listesi
Buzağı Desteklemesi İcmal Listesi