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    • 25.12.2020 10:38
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    ! Bakan Varank paketi duyurdu: 2021'de 458 milyonluk destek

    haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , aracılığı ile bugüne kadar 842 projeye toplam 1,2 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

    Bakan yeni paketi duyurdu: 2021'de 458 milyonluk destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , aracılığı ile bugüne kadar 842 projeye toplam 1,2 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

    İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı.
    İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.
    'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Varank paketi duyurdu: 2021'de 458 milyonluk destek