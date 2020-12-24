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    • 24.12.2020 11:00
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    açıkladı! a 25,3 milyarlık dev katkı

    Sanayi ve , yatırım teşvik belgesi listesini 'de yayımlandı. Listeye göre, kasımda 1009 si düzenledi. Son dakika haberine göre , ", 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave ın önünü açtık." açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakan açıkladı! İstihdama 25,3 milyarlık dev katkı

    Bakanlığın, Kasım 2020 dönemi si listesi 'de yayımlandı.

    Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, , 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin açtıklarını bildirdi.

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Bakan Varank açıkladı! İstihdama 25,3 milyarlık dev katkı