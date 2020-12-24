Esnaf ve sanatkara destekte başvuru tarihi belli oldu! E-devlet üzerinden yapılacak

Ticaret Bakanı Pekcan açıklamasında, "Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet alanlarını bugün sayfamızda yayınlayacağız, bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibari ile başlamasını öngörüyoruz." dedi.





ESNAF VE SANATKARA DESTEK

Bakan Pekcan, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.







Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." açıklamasında bulundu.

ESNAFA HİBE VE KİRA DESTEĞİ PAKETİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.