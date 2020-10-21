1000 TL dağımı yapılmaya devam ediyor. Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına başvurular pandemi sosyal destek sayfasından yapılmaktadır. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi: Biz Bize Yeteriz'de toplanan para ile ihtiyaç sahiplerine 1000 TL ile ilgili açıklama yaptı. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabinede alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin birçok bölgede mücadeleler verdiğini, 2023 hedeflerine ulaşılacağını söyledi. Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. İşte 1000 TL yardım başvurusu alma ekranı... İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
SOSYAL YARDIMLAR
Başkan Erdoğan sosyal yardımlarla ilgili "Salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimizin hizmetine sunduğumuz kaynak tutarı 39 milyar lirayı buldu. Bilindiği gibi 17 Ekim BM tarafından yoksullukla mücadele günü olarak kabul edildi.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları, geçen sene 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimiz içindeki payını yüzde 0.38 'den yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık.
Türkiye BM verilerinde artık yüksek insanı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasında yer alıyor. " dedi.
BİZ BİZE YETERİZ'DE TOPLANAN 2 MİLYAR TL İLE VATANDAŞLARA 1000 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının sonunda ise ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000 TL 'lik nakdi yardımlara değindi ve Biz Bize Yeteriz 'de toplanan paranın dağıtımı hakkında şunları söyledi:
"Milletimiz de her türlü katkıyı sağlıyor. Mesela Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasında toplanan -Ana muhalefete ve diğerlerine özellikle sesleniyorum- toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı 1000 lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık."
BİZ BİZE YETERİZ BAŞVURU
Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına başvurular pandemi sosyal destek sayfasından yapılmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
Bu sayfa üzerinden 1000 TL başvurunuzu yapabilirsiniz.
1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır. E-Devlet sistemi üzerinde Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan sosyal yardım sorgula butonuna tıklanarak başvuru sonuçları öğrenilebiliyor
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz
PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?
Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.