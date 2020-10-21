SOSYAL YARDIMLAR

Başkan Erdoğan sosyal yardımlarla ilgili "Salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimizin hizmetine sunduğumuz kaynak tutarı 39 milyar lirayı buldu. Bilindiği gibi 17 Ekim BM tarafından yoksullukla mücadele günü olarak kabul edildi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları, geçen sene 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimiz içindeki payını yüzde 0.38 'den yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık.

Türkiye BM verilerinde artık yüksek insanı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasında yer alıyor. " dedi.