Esnafa kira ve hibe desteği başlıyor! 3 ay süreyle 1.000 lira hibe, 500-750 lira kira desteğinin usul ve esasları belirlendi

Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek için çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimleri 5 ay uzatıldı. Buna göre; yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İşyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den 8'e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek.