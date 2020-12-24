2020 Geri ödemeli KYK kredisi bursa çevirilir mi? KYK kredi alanlar bursa başvurabilir mi?



13. Kurumumuzdan burs/kredi alan öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?



Kurumumuzdan ilk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapılmakta iken, 2016-2017 öğretim yılında kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Kurumumuzdan burs/kredi alan öğrencilere, TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



14. Bursun devam etmesi için aranılan "başarılı olma" durumu neye göre belirlenmektedir?



Başarı kriteri öğretim kurumlarının yetkisindedir. Öğretim kurumu tarafından başarısız olduğu bildirilen öğrencinin bursu öğrenim kredisine dönüştürülür.



15. Bursum başarısızlıktan öğrenim kredisine dönüştü, bu yıl başarılıyım öğrenim kredim bursa dönüşebilir mi?



Başarısızlıktan bursu öğrenim kredisine dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi öğrenim kredileri bursa dönüşmez.



16. Okulum uzadı. Burs/kredi alma hakkım devam ediyor mu?



Kurumumuz tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapmaktadır. Ek süre okuyan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılamaz.



17. Burs/kredi taahhüt senedindeki "kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?



Kredi/Burs taahhütname onayında bulunan öğrencilerimiz, taahhütnamede geçen "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedirler.



18. Hangi durumlarda öğrenim kredisi kesilmektedir?



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,

• Kesin hükümle mahkûm olma, hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.



19. Hangi durumlarda burs kesilmektedir?



• Başarısız olması,

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

• Kesin hükümle mahkûm olması, hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.



20. Kurumunuzdan almakta olduğum burs/krediyi almak istemiyorum nasıl bir işlem yapmalıyım?



Kurumumuzdan almakta olduğunuz burs/kredinizi almak istememeniz halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi vazgeçti (iptal) işleminizi yapabilirsiniz



21. Kredi almaktan vazgeçmiştim ancak kredimin tekrar ödenmesi için nasıl bir işlem yapmalıyım?

Normal öğrenim sürenizde kredinizi tekrar almak istemeniz halinde, durumunuzu belirten dilekçenizi posta yolu ile Kurumumuza ulaştırmanız halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreniz kadar krediniz ödenecektir.



22. Burs almaktan vazgeçmiştim ancak bursumun tekrar ödenmesi için nasıl bir işlem yapmalıyım?

Burs Yönetmeliğine göre burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu vazgeçtiği tarih itibariyle kesilir ve almakta olduğu öğretim türünde tekrar bir daha burs verilmez. Ancak lisansüstü öğrenimine başlama halinde tekrar burs/kredi müracaatında bulunabilirsiniz. Öğrenim kredisi talep etmeniz halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreniz kadar kredi ödenir.



23. Kredi almaktan vazgeçtim, borcumu ne zaman ve ne şekilde ödemem gerekli



Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.



24. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım (ÖSYM, yatay geçiş, merkezi yatay geçiş ile) başka bir öğretim programına kayıt yaptırdım. Kredi/burs işlemlerimin devamı için ne yapmalıyım?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerden istenen belgeler:

Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı hazırlık okuyup okumadığınızı ve kayıt dondurmanızın olup olmadığını gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

Burs alan öğrencilerden istenen belgeler:

Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı, hazırlık okuyup okumadığınızı, kayıt dondurmanızın olup olmadığını ve başarı durumunuzu gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

25. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım DGS ile başka bir öğretim programına kayıt yaptırdım. Kredi/burs işlemlerimin devamı için ne yapmalıyım?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerden istenen belgeler:

Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı hazırlık okuyup okumadığınızı ve kayıt dondurmanızın olup olmadığını gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

Burs alan öğrencilerden istenen belgeler:

Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı, hazırlık okuyup okumadığınızı, kayıt dondurmanızın olup olmadığını ve başarı durumunuzu gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

26. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım öğretim kurumumdan izin aldım (kayıt dondurma) burs/kredi işlemleri için ne yapmalıyım?



Öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt dondurduğunuza ilişkin belgeyi dilekçe ekinde Kurumumuza göndermeniz halinde kredi/bursunuz dilekçe tarihinizi takip eden ödeme döneminden kayıt dondurduğunuz süreniz kadar kesilmektedir.