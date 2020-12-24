AGİ ve maaşlar değişti mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2020 Asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISINDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önceki haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirmişti. Açıklanan Kasım ayı enflasyon oranının ardından asgari ücret ne kadar olacak merakla bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı 2021 yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek. İşte toplantı tarihleri...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri üçüncü toplantısını da yaptı. Peki 3. asgari ücret görüşmesi nasıl sonuçlandı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) başkanlığında 22 Aralık'ta online olarak yapıldı.

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. 2021 asgari ücret kararı için bir toplantı daha yapılacak. Henüz karar toplantısı için net tarih verilmedi.