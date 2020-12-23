TÜİK'ten son dakika asgari ücret açıklaması: Artış oranı...

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının Komisyon'a sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"4857 sayılı iş kanununun 39. maddesinde, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının en geç iki yılda bir belirleneceği belirtilmektedir.