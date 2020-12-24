Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 88 bin 499 liralık ceza miktarı, 2021'de 96 bin 561 lira olacak.

Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021'de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza uygulanacak.