Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor! Gelir vergisi dilimleri nelerdir? Vergi dilimine göre maaş nasıl hesaplanır?

VERGİ DİLİMİNE GÖRE MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Brüt ücretten; sigorta primleri ve vergiler düşülerek net maaşlar hesaplanıyor. Çalışanlar yıla yüzde 15 oranında vergi kesintisiyle başlarken ilerleyen aylarda vergi oranları yüzde 20 ve daha yüksek oranlara (yüzde 27, 35 ve 40) çıkabiliyor. Artan vergi oranlarıyla brüt maaştan kesilen vergi de arttığından çalışanın eline geçen net maaş da otomatik olarak azalıyor.

Buna göre, 5.000 TL brüt ücret alanlar aralık ayın maaşını 352,50 eksik tutarla 3 bin 582,78 lira alacak. Oran artışları; sırasıyla -yıl içi toplam vergi matrahı- 22 bin lirayı aştığında, 49 bin lirayı aştığında ve son olarak 180 bin lirayı aştığında gerçekleşiyor.

Ücret harici için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

22.000 TL'ye kadar %15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası %27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası %35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15

Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20

Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27

Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35

Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.