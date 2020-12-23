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    Asgari ücret zammı ne kadar? TÜİK ‘yüzde 20 zam’ dedi

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri toplantıda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını paylaştı.

    TÜİK ‘yüzde 20 zam’ dedi

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri toplantıda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını paylaştı.

    Geçmiş yılların aksine Türkİş TÜİK'in rakamlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirtti.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı ne kadar? TÜİK ‘yüzde 20 zam’ dedi