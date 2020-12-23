Asgari ücret zammı ne kadar? TÜİK ‘yüzde 20 zam’ dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri toplantıda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını paylaştı.

Geçmiş yılların aksine Türkİş TÜİK'in rakamlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirtti.