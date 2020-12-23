Dolar ve euro alış satış fiyatları kapanış saatleri itibariyle merak edilmeye başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6500 liradan, avro 9,3320 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6330 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3350 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar-euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?