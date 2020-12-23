Dolar ve euro alış satış fiyatları kapanış saatleri itibariyle merak edilmeye başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6500 liradan, avro 9,3320 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6330 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3350 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar-euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 600,50 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 456 bin 600 lirayı, en yüksek ise 461 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 azalışla 457 bin 600,50 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 440 milyon 838 bin 555,12 lira, işlem miktarı ise 5.353,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 444 milyon 999 bin 195,46 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yarın başlayacak Noel tatili öncesinde İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 13.510 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 6.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 puan yükselişle 5.501 puanda, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer artışıyla 7.993 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 21.994 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,2183 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkması sonrası tedarik zincirinde yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
Brexit süreci, ABD'deki destek paketi, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarından itibaren neredeyse Avrupa'nın tamamında başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik paketi eleştirmesi, konuya ilişkin belirsizlikleri artırsa da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.
Noel tatili öncesi Asya borsalarında da tepki alımlarıyla yükseliş yaşanırken, Dünya Bankası da Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği, gelecek yıl bu oranın hızlanacağı öngörüsünde bulundu.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.382 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.760 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.525 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 46.275 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.293 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yarından itibaren birçok ülkede başlayacak Noel tatili öncesinde veri gündemi takip edilecek.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 78 milyonu aşarken, virüsün yeni türüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, salgından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunurken, virüsün mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik pakette, 600'er dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulunması, konu ile ilgili belirsizlikleri tekrar artırdı.
Trump, söz konusu teşvik paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı ve paketi "rezalet" olarak nitelendirdi. Trump, paketteki gereksiz maddelerin çıkarılarak kendisine makul bir yasa tasarısı gönderilmesi çağrısında bulunarak, "Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum." ifadelerini kullandı.