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JPMorgan bu hafta yayımladığı bir araştırma notunda enflasyonun önümüzdeki altı ay süresince yüzde 13-15 seviyelerinde kalmasını beklediklerini TCMB'nin kredibilitesini yeniden kazanması ve yerli yatırımcıyı dövizden yeniden TL'ye yönlendirmesi için yaklaşık 2 puanlık bir reel faiz oranı oluşturması gerektiğini belirtti.

Raporda TCMB'nin piyasa beklentilerinin de üzerinde faiz arttırımı yapabileceğine de dikkat çekilerek, "Bu sıkılaştırma talep kaynaklı baskıları dizginlemek, kredibilitenin geri kazanılması ve TCMB için büyük önem taşıyan ters dolarizasyonun öngörüldüğünden erken başlaması için etkili olacak" dedi.