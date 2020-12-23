Merkez Bankası faiz artıracak mı? PPK Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2020 yılının son faiz toplantısı merakla bekleniyor. Naci Ağbal'ın başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararların ne olacağı araştırılıyor. Ekonomistler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz artıracak mı?
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?
İngiltere Merkez Bankası 17 Aralık'ta faiz kararını sabit tutmuş, aynı şekilde Rusya Merkez Bankası da 18 Aralık'ta açıkladığı kararında faiz kararını sabit tutmuştu.
24 Aralık'ta toplanacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03'e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışı yapılmış ve politika faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarılmıştı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar vermiş, karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği belirtilmişti.
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası aralık ayı toplantısı 24 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00'de yapılacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de belirlenmiş olacak.
SON TOPLANTIDA NE OLDU?
Merkez Bankası bir önceki toplantısını 19 Kasım tarihinde gerçekleştirmişti. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır." denildi. Bu gelişmenin ardından uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.
YORUMLAR NELER?
JPMorgan bu hafta yayımladığı bir araştırma notunda enflasyonun önümüzdeki altı ay süresince yüzde 13-15 seviyelerinde kalmasını beklediklerini TCMB'nin kredibilitesini yeniden kazanması ve yerli yatırımcıyı dövizden yeniden TL'ye yönlendirmesi için yaklaşık 2 puanlık bir reel faiz oranı oluşturması gerektiğini belirtti.
Raporda TCMB'nin piyasa beklentilerinin de üzerinde faiz arttırımı yapabileceğine de dikkat çekilerek, "Bu sıkılaştırma talep kaynaklı baskıları dizginlemek, kredibilitenin geri kazanılması ve TCMB için büyük önem taşıyan ters dolarizasyonun öngörüldüğünden erken başlaması için etkili olacak" dedi.