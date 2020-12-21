Brent Petrol Nedir?



Dünyada brent petrol Kuzey Denizinden çıkarılmaktadır. Bir petrol türü olan brent petrol dünya üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Rafinelerin kullandığı petroller üçe ayrılmaktadır. Petrol anlaşmalarının üçte ikisi brent petrol üzerinden yapılmaktadır. Diğer petrol türlerinin biri WTI ve Umman petroldür.



Brent petrol dünyada Kuzey Denizinde İskoçya'nın Shetland Havzasından çıkarılır. Bu bölgeyi ise Royal Duych Shell adında bir şirket kontrol etmektedir. Brent petrol yoğunluğu düşük olan bir petrol türüdür. Yoğunluğun düşük olması sebebiyle de oldukça hafiftir. Ayrıca bu petrol içerisinde sülfür oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle oldukça tatlıdır. Brent petrolün sülfür oranı yüzde 0,37 olmaktadır. WTI olan teksas petrolünün ise sülfür oranı daha yüksektir.