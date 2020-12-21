Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|961.322.883
|Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası
|910.889.868
|Türk Hava Yolları
|865.708.956
|Garanti Bankası
|469.077.636
|Emlak Konut GMYO
|449.050.322
|Pegasus
|448.717.722
|Şişe Cam
|405.555.157
|Tüpraş
|365.490.697
|Odaş Elektrik
|332.831.505
|Otokar
|294.741.459
|Turkcell
|279.138.616
|Petkim
|239.529.676
|Arçelik
|216.830.104
|TAV Havalimanları
|204.028.169
|Kardemir (D)
|200.980.413
|Akbank
|192.241.014
|Borusan Mannesmann
|168.277.171
|Bim Mağazalar
|160.396.615
|Doğan Holding
|158.444.667
|Yapı ve Kredi Bankası
|151.037.070
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|961.322.883
|Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası
|910.889.868
|Türk Hava Yolları
|865.708.956
|Garanti Bankası
|469.077.636
|Emlak Konut GMYO
|449.050.322
|Pegasus
|448.717.722
|Şişe Cam
|405.555.157
|Tüpraş
|365.490.697
|Odaş Elektrik
|332.831.505
|Otokar
|294.741.459
|Turkcell
|279.138.616
|Petkim
|239.529.676
|Arçelik
|216.830.104
|TAV Havalimanları
|204.028.169
|Kardemir (D)
|200.980.413
|Akbank
|192.241.014
|Borusan Mannesmann
|168.277.171
|Bim Mağazalar
|160.396.615
|Doğan Holding
|158.444.667
|Yapı ve Kredi Bankası
|151.037.070