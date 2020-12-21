Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.12.2020 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 14:31
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 21 Aralık Pazartesi Borsa 'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa haftanın ilk iş gününe düşüşle başlamıştı. Günün ilk yarısında 'da en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Öte yandan koronavirüs mutasyonunun küresel piyasalara etkisi Borsa İstanbul'a da yansıdı. 21 Aralık Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    21 Aralık Borsa istanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa 'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    ASELSAN 961.322.883
    Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası 910.889.868
    Türk Hava Yolları 865.708.956
    Garanti Bankası 469.077.636
    Emlak Konut GMYO 449.050.322
    Pegasus 448.717.722
    Şişe Cam 405.555.157
    Tüpraş 365.490.697
    Odaş Elektrik 332.831.505
    Otokar 294.741.459
    Turkcell 279.138.616
    Petkim 239.529.676
    Arçelik 216.830.104
    TAV Havalimanları 204.028.169
    Kardemir (D) 200.980.413
    Akbank 192.241.014
    Borusan Mannesmann 168.277.171
    Bim Mağazalar 160.396.615
    Doğan Holding 158.444.667
    Yapı ve Kredi Bankası 151.037.070

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    ASELSAN 961.322.883
    Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası 910.889.868
    Türk Hava Yolları 865.708.956
    Garanti Bankası 469.077.636
    Emlak Konut GMYO 449.050.322
    Pegasus 448.717.722
    Şişe Cam 405.555.157
    Tüpraş 365.490.697
    Odaş Elektrik 332.831.505
    Otokar 294.741.459
    Turkcell 279.138.616
    Petkim 239.529.676
    Arçelik 216.830.104
    TAV Havalimanları 204.028.169
    Kardemir (D) 200.980.413
    Akbank 192.241.014
    Borusan Mannesmann 168.277.171
    Bim Mağazalar 160.396.615
    Doğan Holding 158.444.667
    Yapı ve Kredi Bankası 151.037.070

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 21 Aralık Pazartesi Borsa istanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?