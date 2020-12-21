SON DAKİKA! Küresel piyasalarda "mutasyon" endişesi!

Geçen haftanın son işlem gününde henüz bütçe ve destek paketi ile ilgili anlaşma haberleri gelmeden önce kapanan New York borsasında düşüşler görülmüştü.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, haftalık bazda ise özellikle teknoloji hisselerindeki güçlü artışlarla endeksler ortalama yüzde 1,58 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerle cuma günü pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, hafta genelinde, beklentilerden iyi gelen Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri, avronun dolar karşısında haftalık bazda yüzde 1,2 değer kazanarak 1,2255 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FSTE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Yeni haftanın açılışında ise İngiltere'deki mutasyon riski sonrası birçok ülkenin sınırlarını ve uçuşları durdurması ile avro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2180'e geriledi.

Asya piyasalarında bugün artan salgın endişeleri ile altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiği ve petrol fiyatlarının gerilediği görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 1.900 doların üzerine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 azalışla 50,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.