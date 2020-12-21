"ALTIN FİYATLARINI AŞAĞI BASKILAYAN EN ÖNEMLİ GELİŞME AŞI HABERLERİ"

FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga "Değerli metallerde yıl sonu ve 2021 yılı beklentin nedir?" sorunu yanıtladı. Otunuga, altın fiyatları için temkinli bir takip olduğunu belirterek, "Burada altın fiyatlarını aşağıya baskılayan bir gelişme aşı haberleri ve bu takibi bütün dünyayı çok yakından ilgilendiriyor" dedi.

"DOLAR ENDEKSİNDEKİ ZAYIF SEYİR ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR"

Uzman isim, altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelerden bir tanesinin de daha zayıf dolar endeksi olduğunu belirterek, "İkinci maddeye baktığımı zamanda, Covid-19 ile vakalar arttıkça daha fazla mali teşvik gerekebilir beklentisi oluşuyor. Bu durumda doları zayıflatarak enflasyon baskısını artırabilir" dedi.