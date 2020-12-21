6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan geldi. Halkbank, duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda pandeminin etkilerini azaltmak için destek paketinin hala yürürlükte olduğuna ,düşük faizle 25 bin TL 'ye kadar ihtiyaç kredisinin 36 ay vadeye kadar müşterilere sunulduğuna yer verildi. Halkbank esnaf destek paketi kapsamında sağlanan kredi fırsatından esnaflar yararlanıyor. Esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak sağlanan bu kredi kullanımlarında müşterilere düşük faiz oranı ve uzun vade süreci imkanı sağlanıyor. Halkbank'ın ilan ettiği işletme kredisi yıllık yüzde 4.5 faiz oranıyla sağlanıyor.
Esnaf Destek Paketi
Bankamızca esnaf ve sanatkarlarımıza Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında "Esnaf Destek Paketi" ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünlerimiz sunulmaktadır.
1-İŞLETME KREDİSİ
%4,5 Faiz Oranı
25.000 TL Limit
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
36 Ay Vade
2- PARAF ESNAF KART
25.000 TL Genel Limit
İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
Düzenli Nakit Akışı
Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.
Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
Esnaf Destek Paketi Örnek Taahhütnamesi şu şekilde:
COVID-19 salgını nedeniyle işlerim zarar görmüş durumdadır. Bankanızca esnaf ve sanatkarlara destek olunması amacıyla uygulamaya konmuş olan Esnaf Destek Paketi kapsamında İşletme Kredisi ve/veya Paraf Esnaf Kart ürünlerinden yararlanmak istiyorum
"Faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmaktayım. Esnaflık faaliyetimi sürdürmekte olduğum aynı meslek kolunda, tacir olmamı gerektirecek başka bir işle iştigal etmemekteyim ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi değilim. Aynı meslek kolunda, diğer oda, borsa, meslek kuruluşlarına üye değilim ve tacir, sanayici vb. sıfatlara sahip bulunmamaktayım.