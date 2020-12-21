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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 14:38
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    • 21.12.2020 14:38
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    6 ay geri ödemesiz kredi 'tan! 25.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı! İşte kredi başvuru evrakları

    kredi kampanyası kapsamında alıcılarına yüzde 0.37 aylık le kredi veriyor. Bankanın şirketlere sunduğu bu kredi kampanyasında sağladığı bu imkan çok rakamda esnaf için can suyu anlamına geliyor. Senelik yüzde 4.5 oranıyla sağlanan kredi için Halkbank'ın sunduğu vade oranı ise 36 ay vade. Halkbank'ın bu kredi kampanyasında sunulan en ehemmiyetli kredi özelliğinden birisi de yüksek kredi limiti. 6 ay geri ödemesiz 25 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisinin başvuruları internet üzerinden alınıyor. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru koşulları nedir?

    6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan! 25.000 TL yüksek limit ve...

    6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan geldi. Halkbank, duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda pandeminin etkilerini azaltmak için destek paketinin hala yürürlükte olduğuna ,düşük faizle 25 bin TL 'ye kadar ihtiyaç kredisinin 36 ay vadeye kadar müşterilere sunulduğuna yer verildi. Halkbank esnaf destek paketi kapsamında sağlanan kredi fırsatından esnaflar yararlanıyor. Esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak sağlanan bu kredi kullanımlarında müşterilere düşük faiz oranı ve uzun vade süreci imkanı sağlanıyor. Halkbank'ın ilan ettiği işletme kredisi yıllık yüzde 4.5 faiz oranıyla sağlanıyor.


    Esnaf Destek Paketi

    Bankamızca esnaf ve sanatkarlarımıza Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında "Esnaf Destek Paketi" ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünlerimiz sunulmaktadır.

    1-İŞLETME KREDİSİ

    %4,5 Faiz Oranı

    25.000 TL Limit

    6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

    36 Ay Vade

    2- PARAF ESNAF KART

    25.000 TL Genel Limit

    İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

    12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

    Düzenli Nakit Akışı

    Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı

    Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

    Nüfus Cüzdanı

    Vergi Levhası

    Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.

    Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

    https://www.halkbankkobi.com.tr/EsnafKredisi.aspx

    Esnaf Destek Paketi Örnek Taahhütnamesi şu şekilde:

    COVID-19 salgını nedeniyle işlerim zarar görmüş durumdadır. Bankanızca esnaf ve sanatkarlara destek olunması amacıyla uygulamaya konmuş olan Esnaf Destek Paketi kapsamında İşletme Kredisi ve/veya Paraf Esnaf Kart ürünlerinden yararlanmak istiyorum

    "Faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmaktayım. Esnaflık faaliyetimi sürdürmekte olduğum aynı meslek kolunda, tacir olmamı gerektirecek başka bir işle iştigal etmemekteyim ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi değilim. Aynı meslek kolunda, diğer oda, borsa, meslek kuruluşlarına üye değilim ve tacir, sanayici vb. sıfatlara sahip bulunmamaktayım.
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    Haberler Ekonomi 6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan! 25.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı! İşte kredi başvuru evrakları