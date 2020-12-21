6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan geldi. Halkbank, duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda pandeminin etkilerini azaltmak için destek paketinin hala yürürlükte olduğuna ,düşük faizle 25 bin TL 'ye kadar ihtiyaç kredisinin 36 ay vadeye kadar müşterilere sunulduğuna yer verildi. Halkbank esnaf destek paketi kapsamında sağlanan kredi fırsatından esnaflar yararlanıyor. Esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak sağlanan bu kredi kullanımlarında müşterilere düşük faiz oranı ve uzun vade süreci imkanı sağlanıyor. Halkbank'ın ilan ettiği işletme kredisi yıllık yüzde 4.5 faiz oranıyla sağlanıyor.