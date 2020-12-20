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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 15:19
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    • 20.12.2020 15:19
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    4.000 - 4.500 TL maaşla şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları! kurum dışı kamu işçi alımı

    4000 - 4.500 TL maaşla şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı yapılıyor. aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 4000 - 4.500 TL maaşla onlarca şehre personel alımı

    4000 - 4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor.

    KPSS şartsız sınavsız 4000 - 4.500 TL maaşla onlarca şehre personel alımı


    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021


    Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
    İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020


    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
    Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021


    KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
    YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020

    İŞKUR KAMU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KAMU İŞÇİSİ ALIMI

    İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

    - Büro memuru

    - Güvenlik görevlisi

    - Büro işçisi

    - Sekreter

    - Öğretmen

    - Mühendis

    - Teknik personel

    - Şoför

    - Sanat tarihçisi

    - Arkeolog

    - Mimar,

    - Laborant

    - Uzman personel

    - Beden işçisi

    - Temizlik personeli

    - Danışma memuru

    İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

    - Türk vatandaşı olmak,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

    - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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    Haberler Ekonomi 4.000 - 4.500 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları! İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı