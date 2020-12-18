Emekli maaş zammı beklentisi son dakika açıklandı! 2021 yılında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zam oranları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını daha şimdiden araştırmaya başladı. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor... Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzman olanlarda ise 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Peki Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon hedefleri kapsamında 2021 yılı Ocak ayında maaşlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
2021 YILI SSK BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.
2021 YILI EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?
Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. İşte 2021 zamlı emekli maaşları;
- 1.500 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.581,00 TL maaş alacak.
- 1.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.686,40 TL maaş alacak.
- 1.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 1.897,20 TL maaş alacak.
- 2.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.108,00 TL maaş alacak.
- 2.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.318,80 TL maaş alacak.
- 2.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.529,60 TL maaş alacak.
- 2.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.740,00 TL maaş alacak.
- 2.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 2.951,20 TL maaş alacak.
- 3.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.162,00 TL maaş alacak.
- 3.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.372,80 TL maaş alacak.
- 3.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.583,60 TL maaş alacak.
- 3.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 3.794,40 TL maaş alacak.
- 3.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.005,00 TL maaş alacak.
- 4.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.216,00 TL maaş alacak.
- 4.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.426,00 TL maaş alacak.
- 4.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.637,00 TL maaş alacak.
- 4.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 4.848,00 TL maaş alacak.
- 4.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 5.059,00 TL maaş alacak.
- 5.000 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 5.270,00 TL maaş alacak.
- 5.200 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 5.480,00 TL maaş alacak.
- 5.400 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 5.691,00 TL maaş alacak.
- 5.600 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 5.902,00 TL maaş alacak.
- 5.800 TL emekli maaşlı alan zamla birlikte 2021 yılında 6.113,00 TL maaş alacak.
OCAK'TA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 3 artırılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük artışa eklenecek.
Yüzde 3'lük artışa göre; aylık ilave ödeme, uzman olmayanlarda 2 bin 67, uzmanlarda 2 bin 703 liraya çıkacak. Enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da yükselecek.
KİMLER ALIYOR?
● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312 lira 92 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira ilave ödeme veriliyor.
Emekliler maaşlarıyla birlikte yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme miktarını e-devlet üzerinden öğrenmek çok kolay
SGK-SSK ve BAĞKUR'LU EMEKLİYE YENİ KAZANÇ!
Emeklilerimizin çalışan bireylerle aralarındaki maaş farkı giderilsin. Kamu görevlilerinin fiilen çalışmış oldukları süreçte bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen süreçte maaşa eklenmekte olan hususlar, emekli maaşına da yansıtılsın. Memurların emekli ikramiyeleri hesaplamaları yapılırken tam hizmet yılı hesaba dahil edilerek, ay ve gün hesabının dahil edilmemesine yönelik doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmeli. Yılda iki kez ödenmekte olan bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılmakta olan artış kadar artış yapılması sağlanmalı. Emekli vatandaşlardan fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi uygun olanlar gerek kendi alanları gerekse fayda sağlayabilecekleri uygun alanlarda istihdam görsün. Emekli vatandaşlar sendika kursun.
Yaşa dikkat edilmeksizin tüm emekli vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilsin.
Eş ve Çocuk yardımı emekli bireylere de sağlansın.
Öğrenim hayatına devam etmekte olan çocuğu olan emekli vatandaşlara, çocuk desteği ödemesi sağlansın.
Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de gerçekleştirilerek emekli vatandaşların daha sağlıklı bir emeklilik süreci geçirmeleri için imkan sunulsun.