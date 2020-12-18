Emekli maaş zammı beklentisi son dakika açıklandı! 2021 yılında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zam oranları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını daha şimdiden araştırmaya başladı. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor... Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzman olanlarda ise 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Peki Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon hedefleri kapsamında 2021 yılı Ocak ayında maaşlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?