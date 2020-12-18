Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.12.2020 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 09:18
    ABONE OL

    Ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek veren lar

    Merkez sı’nın artırımı ile birlikte bankalar da mevduat hesaplarında faiz oranlarını artırdı. Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? İşte en yüksek faizi veren bankalar...

    Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Politika faizini artıran Merkez Bankası'nı mevduat bankaları da takip etti. Yüzde 17'ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.



    Merkez Bankası'nın 24 Aralık 2020'de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde bankalar da mevduatlarını artırmaya çalışıyor.



    Genel olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası'nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.

    HOŞGELDİN FAİZİNE DİKKAT
    Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.

    STOPAJ AVANTAJI MART'A KADAR UZATILDI
    Mevduat faizlerinden;

    Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,

    1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,

    1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,

    Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.



    KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ
    Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.

    Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,

    1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,

    1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.

    İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)
    İş Bankası

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 10.10

    Net getiri: 844 lira

    Garanti BBVA

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 12

    Net getiri: 1004 lira

    HSBC

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 13

    Net getiri: 1087 lira

    Denizbank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 13.25

    Net getiri: 1110 lira

    Yapı Kredi

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 13.50

    Net getiri: 1124 lira

    Akbank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 13.50

    Net getiri: 1131 lira

    CepteTeb

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 14

    Net getiri: 1166 lira

    ICBC Bank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 15.50

    Net getiri: 1291 lira

    Halkbank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 15.75

    Net getiri: 1320 lira

    Alternatifbank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 16

    Net getiri: 1341 lira

    ING Bank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 16

    Net getiri: 1341 lira

    Odeabank

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 16

    Net getiri: 1341 lira

    Fibabanka

    Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

    Faiz oranı: Yüzde 17

    Net getiri: 1425 lira
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ayda 1425 lira kazanç! İşte en yüksek faiz veren bankalar