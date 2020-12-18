HOŞGELDİN FAİZİNE DİKKAT

Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.

STOPAJ AVANTAJI MART'A KADAR UZATILDI

Mevduat faizlerinden;



Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,



1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,



1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,



Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.