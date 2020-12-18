HİÇ ÖDEME YAPILMAZSA...



Bağkur tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin tüm sigortalılık süreleri durdurulacak. Örneğin; 1 Ocak 2019 tarihinde Bağkur tescili yapılan sigortalı 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmamış ve Bağkur kapsamında faaliyetlerine devam ediyorsa, 31 Ocak 2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde, 1 Ocak 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki sigortalılığa ilişkin prim borçları silinecek ve sigortalılık süreleri durdurulacak. Bu sigortalının Bağkur'u 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bu tarihten sonrakini düzenli ödemek gerekecek.