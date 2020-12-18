Kolay emeklilik geldi! Parayı yatır erken emekli ol! Binlerce kişiye erken emeklilik yolu: İşte yapılandırma başvurusu

Binlerce kişiye erken emeklilik yolu: İşte yapılandırma başvuru detayları... Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...
YAPILANDIRMADAN BİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK
Yapılandırma teklifinde , yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek.
Bağkurlu olan ve prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar ya da hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusu yapacak. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.
SÜRELER DONDURULACAK
Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.
Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.
İHYA SİSTEMİ NEDİR?
Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.
MİRASÇI DA ALABİLİR
Tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan mirasçı parası alabiliyor.
SGK PRİM ÖDEMELERİ GERİ VERİLİYOR
Emekli olmak için gün sayanlar belli bir prim ödemesi ve gün tamamlamadan emekli olamıyor. Yaş ve yıl sartını tamamlamayanlar için prim gününü doldurmayanlara için doğum borçlanması ve askerlik saydırarak emekli olabiliyor. Yaşı tamamlayanlar prim günleri tamamlama ihtimali kalmayanlar Sosyal güvenlik Kurumu'ndan toplu para alabiliyor.
İHYA SİSTEMİ GELİYOR
Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.