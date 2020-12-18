Kolay emeklilik geldi! Parayı yatır erken emekli ol! Binlerce kişiye erken emeklilik yolu: İşte yapılandırma başvurusu

Bağkurlu olan ve prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar ya da hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusu yapacak. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.